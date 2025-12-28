Путин подписал закон о пенсиях для добровольцев СВО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.
Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении выплат.
Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном исчислении.
Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.
В сентябре Путин подписал закон, благодаря которому добровольцы могут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.