Путин подписал закон о пенсиях для добровольцев СВО

Путин подписал закон об учете службы добровольцами СВО в пенсии за выслугу лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на спецоперации в пенсии за выслугу лет.

Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении выплат.

Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном исчислении.

Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.

В сентябре Путин подписал закон, благодаря которому добровольцы могут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.

