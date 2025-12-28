Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, драматурга, композитора Александра Мерлина, отметив, что он оставил богатое наследие.
Ранее генконсульство России в Бонне сообщило, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Александр Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене.
«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Мерлин в годы блокады Ленинграда служил в отряде местной самообороны. Был награжден медалью “За оборону Ленинграда”. В 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии. В послевоенные годы раскрылся его литературный и музыкальный талант — он выступал на сценах Ленинграда и других городов», — говорится в тексте соболезнования Беглова.
Губернатор отметил, что произведения Мерлина вошли в репертуар Аркадия Райкина, Клавдии Шульженко, Эдуарда Хиля, Бена Бенцианова, Иосифа Кобзона, Михаила Боярского.
«Написанные им пьесы ставились в петербургских и московских театрах. Александр Мерлин оставил богатое наследие — более трех тысяч произведений. Талантливый, активный, энергичный человек — таким он был в жизни и творчестве. Светлая ему память», — отмечает Беглов.
Александр Мерлин родился в 1925 году в Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны посвятил себя драматургии, написанию сценариев и музыки. В его портфолио свыше 3 тысяч произведений, некоторые из которых исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Александр Райкин, Михаил Боярский и другие.