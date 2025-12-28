Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина

Беглов: Мерлин оставил богатое наследие, написал более трех тысяч произведений.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, драматурга, композитора Александра Мерлина, отметив, что он оставил богатое наследие.

Ранее генконсульство России в Бонне сообщило, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Александр Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Мерлин в годы блокады Ленинграда служил в отряде местной самообороны. Был награжден медалью “За оборону Ленинграда”. В 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии. В послевоенные годы раскрылся его литературный и музыкальный талант — он выступал на сценах Ленинграда и других городов», — говорится в тексте соболезнования Беглова.

Губернатор отметил, что произведения Мерлина вошли в репертуар Аркадия Райкина, Клавдии Шульженко, Эдуарда Хиля, Бена Бенцианова, Иосифа Кобзона, Михаила Боярского.

«Написанные им пьесы ставились в петербургских и московских театрах. Александр Мерлин оставил богатое наследие — более трех тысяч произведений. Талантливый, активный, энергичный человек — таким он был в жизни и творчестве. Светлая ему память», — отмечает Беглов.

Александр Мерлин родился в 1925 году в Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны посвятил себя драматургии, написанию сценариев и музыки. В его портфолио свыше 3 тысяч произведений, некоторые из которых исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Александр Райкин, Михаил Боярский и другие.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше