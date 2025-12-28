Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Мерлин в годы блокады Ленинграда служил в отряде местной самообороны. Был награжден медалью “За оборону Ленинграда”. В 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии. В послевоенные годы раскрылся его литературный и музыкальный талант — он выступал на сценах Ленинграда и других городов», — говорится в тексте соболезнования Беглова.