Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, какое послание передала президенту Владимиру Путину.
«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — отметила она в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Дипломат добавила, что телеведущий Владимир Соловьев ранее прочитал это послание и одобрил его вручение главе государства.
Захарова передала послание в конверте в среду после того, как Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени и подарил шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. В этот же день представитель МИД отмечала свой юбилей.