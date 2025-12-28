Ричмонд
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте

Захарова: переданное Путину в конверта послание было отчетом.

Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, какое послание передала президенту Владимиру Путину.

«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — отметила она в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дипломат добавила, что телеведущий Владимир Соловьев ранее прочитал это послание и одобрил его вручение главе государства.

Захарова передала послание в конверте в среду после того, как Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени и подарил шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. В этот же день представитель МИД отмечала свой юбилей.

