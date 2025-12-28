Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах

Законом также продлевается на 2026−2027 годы срок действия положения о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи, не включенной в ОМС, а также медицинской помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают на территориях воссоединенных субъектов и не являются застрахованными по обязательному медицинскому страхованию.