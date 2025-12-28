Ричмонд
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям

Попова: Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам страшнее COVID-19.

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья граждан, завила глава ведомства Анна Попова.

«Мы значимо более готовы (если придет что-то пострашнее ковида — ред.). И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — сказала Попова журналисту «России 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».