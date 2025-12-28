Два БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 28 декабря

В ночь на 28 декабря дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за этот период по стране было сбито 25 дронов. Из них 12 перехватили над Самарской областью. По три БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Саратовской областями. Еще два беспилотника сбили над Волгоградской областью.
