Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств

Путин подписал закон о добровольном согласии пациента на исследование лекарств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий оформление добровольного согласия пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как поясняла первый зампред социального комитета Совфеда Жанна Чефранова, оформление информационного листка пациента будет осуществляться в виде документа, в котором содержатся в доступной форме сведения о проводимом исследовании лекарственного препарата, а также добровольное согласие пациента на участие в таком исследовании, подписанного пациентом или его законным представителем.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.