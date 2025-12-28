Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств

Как поясняла первый зампред социального комитета Совфеда Жанна Чефранова, оформление информационного листка пациента будет осуществляться в виде документа, в котором содержатся в доступной форме сведения о проводимом исследовании лекарственного препарата, а также добровольное согласие пациента на участие в таком исследовании, подписанного пациентом или его законным представителем.