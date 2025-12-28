Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения

Закон также вводит ответственность заказчиков и получателей бюджетных средств за нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 1% до 5% от цены контракта (договора, соглашения), но не более 200 тысяч рублей.