Мать Виктории из Минусинска объяснила, почему дочь задержал ее отец в Домодедово

Говоря о самом молодом человеке, женщина также рассказала, что сейчас он проживает в Латинской Америке. Именно туда он и планировал вывезти ее дочь, однако почему сделать это парень пытался через Египет, она не знает. При этом в полиции, по словам Ирины, ей сказали, что территорию России он не покидал. ~Мать девушки предположила, что молодого человека завербовали и вывезли из РФ незаконно. Она также заявила, что парень может быть связан с теми, кто торгует людьми~. Однако молодой человек в беседе с MSK1.RU уточнил, что штамп о выезде из России ему в паспорт не поставили по ошибке.