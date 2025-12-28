Более 630 деревьев высадят на Платовском проспекте в Новочеркасске в 2026 году

В ходе рабочей поездки в Новочеркасск губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход работ по благоустройству города. Одной из первых точек стал Платовский проспект, где после недавнего списания старых деревьев идет высадка новых.
К настоящему моменту здесь уже появились 12 крупных сосен, выбранных жителями через открытое голосование. Остальные посадки запланированы на весну, после завершения подрядчиком работ по прокладке необходимых коммуникаций.
Далее делегация прошла к зданию исторических Гостиных рядов, фасад которого также требует внимания. Губернатор поручил главе города детально проработать проект ремонта и благоустройства этой территории, привлечь к разработке ландшафтного дизайна специалистов.
Общий план ревитализации Платовского проспекта в 2026 году предусматривает высадку свыше 630 деревьев и более 5300 кустарников.
