Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 630 деревьев высадят на Платовском проспекте в Новочеркасске в 2026 году

Губернатор проверил озеленение Платовского проспекта в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В ходе рабочей поездки в Новочеркасск губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход работ по благоустройству города. Одной из первых точек стал Платовский проспект, где после недавнего списания старых деревьев идет высадка новых.

К настоящему моменту здесь уже появились 12 крупных сосен, выбранных жителями через открытое голосование. Остальные посадки запланированы на весну, после завершения подрядчиком работ по прокладке необходимых коммуникаций.

Далее делегация прошла к зданию исторических Гостиных рядов, фасад которого также требует внимания. Губернатор поручил главе города детально проработать проект ремонта и благоустройства этой территории, привлечь к разработке ландшафтного дизайна специалистов.

Общий план ревитализации Платовского проспекта в 2026 году предусматривает высадку свыше 630 деревьев и более 5300 кустарников.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше