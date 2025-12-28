Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере услуг связи

Так, предоставление вычислительных мощностей провайдером хостинга, сведения о котором не включены в реестр, влечет административный штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.