Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере услуг связи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за несоблюдение требований законодательства в сфере предоставления услуг связи.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, предоставление вычислительных мощностей провайдером хостинга, сведения о котором не включены в реестр, влечет административный штраф для граждан в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.
За нарушение провайдером хостинга правил взаимодействия с органами власти административный штраф для граждан составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 миллионов рублей.
Новации связаны с новыми требованиями, включенными в закон о связи, пояснял РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Это требования из пакета «Антифрод-1», требования к устойчивому функционированию сетей связи и другие. Новый закон устанавливает административную ответственность за нарушение этих требований.