В России продлили срок переселения граждан из аварийного жилья

Кроме того, законом до 31 декабря 2026 года продлевается срок, в течение которого в некоторых случаях допускается изменение существенных условий контракта на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Также на 2026 год продлевается срок, в течение которого правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях воссоединенных субъектов РФ.