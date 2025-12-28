«Есть версии привилегированные, есть второстепенные, но все они отрабатываются». Следственный комитет сказал о версиях взрыва газа в жилом доме в Гомеле

«Мы отрабатываем все версии, как положено по методике, и есть версии, которые привилегированные, есть версии, которые второстепенные, но все версии отрабатываются. И уже будем говорить более полно после того, как будут проведены экспертные исследования по тем объектам, которые мы изъяли», — отметил Александр Проколотин.