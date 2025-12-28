«Есть версии привилегированные, есть второстепенные, но все они отрабатываются». Следственный комитет сказал о версиях взрыва газа в жилом доме в Гомеле

Замначальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Александр Проколотин в комментарии телеканалу ОНТ сказал, что отрабатываются все версии по взрыву газа в жилом доме № 3 по ул. Косарева в Гомеле, который произошел 17 декабря, и в результате чего рухнули перекрытия двух этажей и погибла женщина.
По словам специалиста, была создана следственная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. За неделю был произведен полный и качественный осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты важные для следствия объекты, предметы, следы, по которым в настоящий момент назначены экспертные исследования.
«Мы отрабатываем все версии, как положено по методике, и есть версии, которые привилегированные, есть версии, которые второстепенные, но все версии отрабатываются. И уже будем говорить более полно после того, как будут проведены экспертные исследования по тем объектам, которые мы изъяли», — отметил Александр Проколотин.
Кстати, ОНТ показало, как выглядит после демонтажа пяти этажей аварийный дом в Гомеле — кадры впечатляют.
Кроме того, власти Гомеля готовы выплатить по рыночной стоимости за десять квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа.
А еще власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
Напомним, что квартиры в аварийном подъезде с 5 по 10 этаж возведут заново, укрепляя конструкции.
Кроме того, для демонтажа конструкций аварийного подъезда, чтобы техника достала ковшом до 10 этажа, пришлось возвести огромную земляную насыпь, которая в итоге поднялась на уровень четвертого этажа (здесь подробнее).