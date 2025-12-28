В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду

«Шторм будет очень сильный, порывы ветра — до 25 метров в секунду… Пик ожидается уже сейчас, грубо говоря. В районе 15.00 ожидается в Туапсе, в Сочи будет с 18.00−20.00… Ожидается сильное усиление ветра и осадков на периферии циклона за счет разгона, увеличения скорости ветра и распространения его над Черным морем. Эта полоса пройдет от Туапсе до Сочи», — рассказал агентству Станичный, добавив, что ветер может распространиться и до Сухума.