В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду

КРАСНОДАР, 28 дек — РИА Новости. Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00−20.00, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28−30 декабря прогнозируется шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20−22 метров в секунду, в высокогорьях — 30−35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
По словам Станичного, все определяется циклоном над европейской частью России, и по периферии циклона ожидается сильный ветровой поток над Черным морем.
«Шторм будет очень сильный, порывы ветра — до 25 метров в секунду… Пик ожидается уже сейчас, грубо говоря. В районе 15.00 ожидается в Туапсе, в Сочи будет с 18.00−20.00… Ожидается сильное усиление ветра и осадков на периферии циклона за счет разгона, увеличения скорости ветра и распространения его над Черным морем. Эта полоса пройдет от Туапсе до Сочи», — рассказал агентству Станичный, добавив, что ветер может распространиться и до Сухума.
Он отметил, что одновременно на побережье надвигаются потоки юго-западного и юго-восточного ветра.
«И в зоне конвергенции этих двух потоков — а она (зона конвергенции — ред.) как раз попадает на район Сочи — может быть именно волновое усиление. Волны не то чтобы гигантские — четыре метра. Вторая вещь — это осадки, большое количество осадков, дождь со снегом, и это будет, мягко говоря, неприятно в районе Туапсе-Сочи», — сказал Станичный.