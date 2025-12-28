Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя

Путин подписал закон об упрощении выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий с 1 марта 2026 года процедуру получения лицензий на розничную продажу алкоголя, в том числе в общепите, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон оптимизирует процедуру получения лицензий на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах и в объектах общественного питания. Он сокращает набор документов, представляемых предпринимателями для получения такой лицензии, и сроки рассмотрения заявлений на ее получение.

Так, при подаче заявления предпринимателям больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации и о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или объекта общепита.

Такие документы будут автоматически направляться в лицензирующий орган из других ведомств в рамках межведомственного электронного документооборота. А заявление на получение лицензии можно будет подать на портале «Госуслуги».

Сроки рассмотрения таких заявлений сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих дней. При этом продлевать этот срок можно будет только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более 30 календарных дней.

Кроме того, ряд положений закона касаются юрлиц, занимающихся производством и оборотом (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. До 1 января 2028 года к ним не будут применяться требования иметь производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде сроком от года.

Одновременно на 2026−2027 годы продлевается право органов госвласти новых регионов РФ самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских и сельских населенных пунктах. А документы, необходимые для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, юрлица из этих субъектов РФ смогут до 1 сентября 2027 года подавать в бумажном виде.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.