Путин подписал закон об упрощении получения лицензий на продажу алкоголя

Сроки рассмотрения таких заявлений сокращаются с 30 календарных до 15 рабочих дней. При этом продлевать этот срок можно будет только по ограниченному перечню оснований и не более чем на 25 рабочих дней. Сейчас такое продление возможно на срок не более 30 календарных дней.