Участковый сказал, что делать, если соседи шумят ночью под окнами дома

Громкая музыка, крики, игнорирование замечаний, особенно в ночное время, могут быть расценены как действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. В таких ситуациях милиция квалифицирует происходящее как мелкое хулиганство, за что предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (от 84 до 1260 рублей), или общественные работы, или административный арест.