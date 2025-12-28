Участковый сказал, что делать, если соседи шумят ночью под окнами дома

Старший участковый инспектор Фрунзенского РУВД Минска Сергей Иванов в комментарии агентству «Минск-Новости» сказал, что делать, если соседи шумят ночью под окнами жилого дома.
По его словам, можно спуститься или через окно попросить людей вести себя потише.
«Возможно, они не понимают, что звуки долетают до квартир и создают неудобство», — сказал Сергей Иванов.
Если просьбы не подействовали, то следует обращаться в милицию по телефону 102.
Громкая музыка, крики, игнорирование замечаний, особенно в ночное время, могут быть расценены как действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. В таких ситуациях милиция квалифицирует происходящее как мелкое хулиганство, за что предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (от 84 до 1260 рублей), или общественные работы, или административный арест.
Кстати, международный автобус перевернулся в Толочинском районе — погибла женщина.
Мы писали, что МАРТ объявил о скидках в торговых сетях на белорусские товары по пятницам.
Кроме того, ОНТ показало, как выглядит после демонтажа пяти этажей аварийный дом в Гомеле.