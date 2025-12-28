Аналитики подсчитали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой в России

При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 3355 рублей. Самым дорогим ингридиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 2994 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб — 78 рублей.