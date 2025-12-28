Ричмонд
Аналитики подсчитали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой в России

«Контур. Маркет»: один бутерброд с красной икрой обойдется россиянам в 168 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Приготовление одного бутерброда с красной икрой к новогодним праздникам в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Контур. Маркета».

«Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года.

При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 3355 рублей. Самым дорогим ингридиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 2994 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб — 78 рублей.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в конце октября заявил, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена, добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, — 335 тысяч тонн.