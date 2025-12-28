Ричмонд
Приостановлено действие лицензии одного из медцентров в Минске

МИНСК, 28 дек — Sputnik. В Минске приостановлено действие лицензии медицинского центра «Альфамед», сообщение об этом появилось на официальном сайте учреждения.

Источник: Sputnik.by

«Уважаемые пациенты. Информируем вас о временном приостановлении лицензии на медицинские услуги», ― говорится в сообщении медцентра.

Также уточняется, что информация о возобновлении деятельности будет размещена на сайте предприятия. Конкретные сроки не приводятся, не сообщаются также и причины приостановки лицензии.

Предварительная запись пациентов в медцентре на данный момент не производится, уточнили в колл-центре.

Ранее белорусский Минздрав уже приостанавливал лицензии отдельных медучреждений до устранения выявленных нарушений, в ряде случаев профильное ведомство принимало решение о прекращении действия лицензии.

В частности, решение об отзыве лицензии было принято в июле 2023-го коллегией Минздрава в отношении медцентра «Новое зрение». Еще раньше, в 2022 году, временно приостанавливались лицензии медцентров «Клиника А1» и «ЛОДЭ» до устранения ими выявленных нарушений в работе.