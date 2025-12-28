Приостановлено действие лицензии одного из медцентров в Минске

В частности, решение об отзыве лицензии было принято в июле 2023-го коллегией Минздрава в отношении медцентра «Новое зрение». Еще раньше, в 2022 году, временно приостанавливались лицензии медцентров «Клиника А1» и «ЛОДЭ» до устранения ими выявленных нарушений в работе.