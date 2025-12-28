В России запустили самый крупный кубсат для изучения радиации в космосе

«Ученые ожидают, что данные со “Скорпиона” помогут не только уточнить модели радиационных поясов Земли, но и выявить корреляции между различными космическими явлениями, что может привести к новым открытиям в астрофизике. Кроме того, эксперименты с биологическими образцами позволят отработать методики поиска возможных следов жизни и оценить устойчивость живых систем в условиях космоса», — сообщили ТАСС в МГУ, уточнив, что первые данные исследователи планируют получить в начале 2026 года.