Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида

К полномочиям региональных властей относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также о запрете строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.