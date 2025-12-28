Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида

Путин подписал закон о помощи гражданам, сохраняющим память о жертвах геноцида.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане и организации, помогающие в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, будут получать меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятая норма предусматривает включение участия в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

Также в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) включено проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, непогребенных останков, а также установление их имен.

К полномочиям региональных властей относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также о запрете строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.

Также к полномочиям отнесено проведение мероприятий по захоронению и формированию поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях в регионе.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.