МВД назвало признаки, которые помогут таксистам распознать жертв мошенников

Кроме того, в МВД подчеркнули, что не нужно забывать о личной безопасности, ведь жертвы мошенников могут быть искренне уверены, что выполняют важную государственную задачу, а в передаваемых посылках могут находиться не только деньги, но и взрывчатые вещества.