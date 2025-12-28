Ракета «Союз-2.1Б» вывела на орбиту блок «Фрегат»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками стереосъёмки Земли «Аист-2Т» № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами, трансляцию пуска ведёт «Роскосмос».
Ракета стартовала в 16.18 мск. «Фрегат» практически сразу после отделения включит свою двигательную установку. Как ожидается ещё через 50 минут он сделает это второй раз, а спутники «Аист-2Т» будут выведены на орбиту через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.
Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей «Марафон IoT».