Ракета «Союз-2.1Б» вывела на орбиту блок «Фрегат»

Ракета стартовала в 16.18 мск. «Фрегат» практически сразу после отделения включит свою двигательную установку. Как ожидается ещё через 50 минут он сделает это второй раз, а спутники «Аист-2Т» будут выведены на орбиту через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.