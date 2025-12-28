Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций

Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводит постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения, в частности, в закон «О правительстве Российской Федерации», в антикоррупционное законодательство.

В соответствии с принятыми изменениями, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через государственную систему «Посейдон». Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств.

После вступления изменений в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.

В соответствии с документом, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.

Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Узнать больше по теме
Подводный аппарат «Посейдон»: новейшая разработка российских ученых
Разработки в области оружия привлекают внимание как военных экспертов, так и простых граждан. Осенью 2025 Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергоустановкой. В материале — главная информация о новинке.
Читать дальше