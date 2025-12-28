Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с Восточного

Через 9 минут 24 секунды ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками. Практически сразу после этого, а затем спустя еще 50 минут он включит свою двигательную установку.
Запуск «Аистов» на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.
Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей «Марафон IoT».