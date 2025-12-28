Ричмонд
Ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с Восточного

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, трансляцию вел «Роскосмос».

Источник: © РИА Новости

Через 9 минут 24 секунды ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками. Практически сразу после этого, а затем спустя еще 50 минут он включит свою двигательную установку.

Запуск «Аистов» на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.

Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей «Марафон IoT».