В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Экстренные службы Сочи приведены в повышенную готовность в связи с прогнозом погоды в предновогодние дни на курорте, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28−30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20−22 метров в секунду, в высокогорьях — 30−35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
«Ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба под руководством главы города Андрея Прошунина. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности и могут быть немедленно задействованы при возникновении нештатной ситуации», — говорится в сообщении городской администрации.
Уточняется, что в настоящий момент вся курортная и транспортная инфраструктура города работают в штатном режиме. В горном кластере круглосуточно ведется уборка снега на дорогах, добавили в администрации Сочи.