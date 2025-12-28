В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды

Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28−30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20−22 метров в секунду, в высокогорьях — 30−35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.