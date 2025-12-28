«Пристройте кальмары в “Оливье”, это очень вкусно и полезно». Белорусский врач-диетолог посоветовала, как сделать популярный новогодний салат легким и полезным

Как сделать популярный новогодний салат «Оливье» легким и полезным на YouTube-канале «СБ» ТВ в программе «PRO Здоровье» рассказала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, овощи лучше запечь, так в них сохранится больше витаминов. Еще одна важная вещь — грамотно выбрать мясной компонент.
«Ну, пожалуйста, не надо класть в “Оливье” колбасу. Рябчиков нет, но есть куриная грудка, есть индейка, которая сейчас в изобилии продается», — подчеркнула Ольга Синякова.
Еще врач-диетолог посоветовала мясо или колбасу в «Оливье» заменить на мясо кальмара.
«Сколько пользы в кальмаре, это же белок», — отметила врач-диетолог.
По ее словам, если у вас есть кальмар, то пристройте его в «Оливье», не пожалеете, это очень вкусно.
Что касается заправки салата «Оливье», то магазинному майонезу лучше предпочесть домашний. Но еще лучше заправку сделать так: половина майонеза, половина греческого йогурта.
«Будет намного нежнее вкус и намного больше пользы», — подчеркнула врач-диетолог.
