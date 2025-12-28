В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали двое взрослых и 9-летняя девочка

ДТП случилось около трех часов дня на Первомайской улице, когда 64-летний водитель за рулем автобуса "ПАЗ Вектор вылетел в кювет и врезался в дерево. По информации ГАИ Башкирии, в салоне находились десять человек. Пострадали трое — водитель, женщина и ребенок. Их всех доставили в больницу.