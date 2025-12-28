Ричмонд
Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту

Ликсутов: спутники с символикой московского метро отправят на орбиту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта.

«Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что на малых космических аппаратах разместили: детский рисунок про метро, который горожане выбрали с помощью голосования в проекте «Активный гражданин»; логотип «90 лет метро»; персонажа Московского транспорта — Метрошу.

Спутники будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» госкорпорации «Роскосмос», добавили в департаменте транспорта. Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, работы в радиочастотном диапазоне и приема сигналов.