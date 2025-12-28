Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту

«Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.