МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта.
«Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве уточнили, что на малых космических аппаратах разместили: детский рисунок про метро, который горожане выбрали с помощью голосования в проекте «Активный гражданин»; логотип «90 лет метро»; персонажа Московского транспорта — Метрошу.
Спутники будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» госкорпорации «Роскосмос», добавили в департаменте транспорта. Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, работы в радиочастотном диапазоне и приема сигналов.