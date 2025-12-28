Ричмонд
В Молдове сильный ветер сбивает с ног, срывает крыши и дорожные знаки: Как обезопасить себя от напасти, если оказались на улице

Муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелёным хозяйством» предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

Источник: Комсомольская правда

Муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелёным хозяйством» предупредило о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни в Молдове. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 15−20 м/с, что повышает риск обламывания веток и падения деревьев.

На период действия «жёлтого кода» рекомендуется родителям внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра на улице, а также соблюдать основные меры предосторожности.

Муниципальные службы напоминают водителям о необходимости выезжать на дороги только на автомобилях с зимними шинами, соблюдать правила парковки и избегать парковки рядом с деревьями, чтобы минимизировать вероятность повреждения транспорта.

