В Сочи ожидаются ливни и сильный шторм

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Заморозки до минус пяти градусов, а также ливни, мокрый снег и сильный шторм сохранятся в Сочи по 1 января, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28−30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20−22 метров в секунду, в высокогорьях — 30−35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
«По данным синоптиков, с 28 декабря 2025 года по 1 января 2026 года ожидается комплекс опасных погодных явлений. Температурный режим: Заморозки до минус 5°C», — говорится в сообщении городской администрации.