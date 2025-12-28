Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года

КУРСК, 28 дек — РИА Новости. Военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты в преддверии Нового года приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнили мечты двух детей из Курска, которые получили в подарок танк на пульте управления и снегокат, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня благодаря общим усилиям организовали данное мероприятие, которое показывает нашу сплоченность. Мы, военнослужащие Воздушных войск и Морской пехоты делаем шаг к безопасности и мирной жизни, потому что основой безопасности является то, что у детей есть праздник, а именно Новый год и он должен пройти весело для ребят, и, скажем так, раньше во времена войны, для детей всегда устраивали такого рода праздники, потому что это важно», — заявил боец воздушно-десантных войск с позывным «Смайлик».
Также военнослужащие пожелали детям счастья и мирного неба.
«Поздравляем наших детей, наше подрастающее поколение с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы ваши мечты всегда осуществлялись, чтобы у вас все получалось. А мы за вас постоим и всегда будем рядом… Все роды войск — все братья. Морская пехота и ВДВ всегда сражались бок о бок и будут продолжать бить врага. Где мы, там победа», — сказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Суетолог».
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии, военнослужащие и волонтёры активно поддерживают эту акцию.