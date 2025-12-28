Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года

«Поздравляем наших детей, наше подрастающее поколение с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы ваши мечты всегда осуществлялись, чтобы у вас все получалось. А мы за вас постоим и всегда будем рядом… Все роды войск — все братья. Морская пехота и ВДВ всегда сражались бок о бок и будут продолжать бить врага. Где мы, там победа», — сказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Суетолог».