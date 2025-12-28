В Ростове вышли на уборку снега 110 единиц техники и более 400 рабочих

В связи со снегопадом и понижением температуры в Ростове развернули масштабную работу по очистке города. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По информации заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Сергея Марченко, сегодня для расчистки дорог, улиц и тротуаров, а также для противогололедной обработки задействовано 110 единиц коммунальной техники, включая 57 комбинированных дорожных машин. Работы ведутся как механизированным способом, так и вручную силами более 400 уборщиков.
Особое внимание уделяется обработке потенциально опасных участков: мостов, путепроводов, крутых спусков и подъемов, а также остановок общественного транспорта. Помимо этого, работы по уборке организованы управляющими компаниями и ТСЖ на придомовых территориях.
