Астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей

Российский астролог сказал белорусам, что будет в 2026 году в Восточной Европе.

Источник: Комсомольская правда

Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин сказал в эфире телеканала ОНТ, чего ждать в 2026 году Восточной Европе, куда входит и Беларусь, и, в частности, как будет складываться ситуация с Литвой и Польшей.

Говоря о конфликтах в Восточной Европе, Левин заметил:

«Если говорить конкретно о горячей фазе, то она должна закончиться где-то к концу весны, к началу лета. Но разрядки политической не будет. Противостояние с Западом будет продолжаться. Я думаю, что совсем военная фаза кончится, но какие-то мелкие провокации все равно еще долго будут продолжаться».

По словам ректора Московской академии астрологии, «разборки нужно ждать на несколько лет».

«У нас соседи такие специфические — что Литва, что Польша. И не рассчитывайте на то, что там будет все хорошо. Напряжение еще до 2030 года. Политические трения и всякие мелкие провокации будут продолжаться», — уверен Михаил Левин.

Тем временем власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.

А белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».