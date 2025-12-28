Астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей

Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин сказал в эфире телеканала ОНТ, чего ждать в 2026 году Восточной Европе, куда входит и Беларусь, и, в частности, как будет складываться ситуация с Литвой и Польшей.
Говоря о конфликтах в Восточной Европе, Левин заметил:
«Если говорить конкретно о горячей фазе, то она должна закончиться где-то к концу весны, к началу лета. Но разрядки политической не будет. Противостояние с Западом будет продолжаться. Я думаю, что совсем военная фаза кончится, но какие-то мелкие провокации все равно еще долго будут продолжаться».
По словам ректора Московской академии астрологии, «разборки нужно ждать на несколько лет».
«У нас соседи такие специфические — что Литва, что Польша. И не рассчитывайте на то, что там будет все хорошо. Напряжение еще до 2030 года. Политические трения и всякие мелкие провокации будут продолжаться», — уверен Михаил Левин.
Тем временем власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».