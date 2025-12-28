В Самарской области объяснили слова министра Орлова о вызове скорой

«Поясню: скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП. Повышение температуры относится к неотложным вызовам. В Самарской области работает 137 бригад неотложной медицинской помощи при поликлиниках. С 8 утра и до 8 вечера они выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов. В связи с увеличением числа заболевших время прибытия может незначительно увеличиваться», — рассказали агентству в областном Минздраве.