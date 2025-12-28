Врач сказала белорусам, стоит ли перед новогодним застольем съесть сливочное масло и выпить активированный уголь

Врач-психиатр-нарколог, замглавврача Минского городского клинического наркологического центра Марина Астрейко рассказала «СБТВ», стоит ли белорусам перед новогодним застольем съесть сливочное масло и выпить активированный уголь.
По ее словам, до застолья или во время него стоит выпить активированный уголь, поскольку это абсорбент. Но после трапезы принимать препарат смысла нет. А в целом, из-за обилия на новогоднем столе жирной пищи, специалист рекомендует иметь в аптечке помогающие пищеварению препараты.
Что касается кусочка сливочного масла, который якобы помогает предотвратить быстрое опьянение, то мнение Марины Астрейко таково:
«Жирная пища действительно позволяет алкоголю медленнее всасываться, тем самым откладывая наступление опьянения. Однако вариант со сливочным маслом или другой жирной пищей не лучший».
А еще специалист советует не ограничивать себя в еде перед праздником с застольем, чтобы дать организму жиры, углеводы и белки.
