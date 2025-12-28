Врач сказала белорусам, стоит ли перед новогодним застольем съесть сливочное масло и выпить активированный уголь

По ее словам, до застолья или во время него стоит выпить активированный уголь, поскольку это абсорбент. Но после трапезы принимать препарат смысла нет. А в целом, из-за обилия на новогоднем столе жирной пищи, специалист рекомендует иметь в аптечке помогающие пищеварению препараты.