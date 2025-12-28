Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Два спутника стереоскопической съёмки Земли «Аист-2Т» отделились от разгонного блока «Фрегат» после пуска с космодрома Восточный в воскресенье, сообщил «Роскосмос».
«Аппараты “Аист-2Т”, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока “Фрегат”, — говорится в Telegram-канале “Роскосмоса”.
Ракета с разгонным блоком «Фрегат», на котором были размещены «Аисты» и 50 других спутников, стартовала в 16.18 мск. Через 9 минут 24 секунды она вывела блок на околоземную орбиту. «Фрегат» практически сразу после этого, а затем ещё через 50 минут включил свою двигательную установку.
Спутники «Аист-2Т» изготовлены в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс». Они предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Аппараты смогут делать снимки в разрешением 1,6 метра в панхроматическом канале и 4,8 метра в мультиспектральном (1,9 и 5,9 метра для стереосъёмки).
Аппараты «Аист-2Т» созданы с учётом технических решений, отработанных в ходе эксплуатации спутника «Аист-2Д», который вместе с ещё двумя («Ломоносов» и SamSat-218) был выведен на орбиту в ходе первого пуска с Восточного в 2016 году. Он проработал на орбите почти восемь лет.
Это был последний российский пуск космической ракеты в 2025 году. До этого Россия провела 16 пусков, из них только один с Восточного, шесть с Байконура и девять с космодрома Плесецк в Архангельской области.