Трассы курорта «Красная поляна» продолжают работать после угрозы лавин

СОЧИ, 27 дек — РИА Новости. Горнолыжные трассы курорта «Красная поляна» продолжают работу после объявленного экстренного предупреждения о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Горнолыжные трассы курорта «Красная поляна» закрывали в субботу из-за сильных снегопадов и угрозы схода лавин в горах — на следующий день после официального открытия.
«Пока все работает, информации о закрытии не поступало», — говорится в сообщении.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28−30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20−22 метров в секунду, в высокогорьях — 30−35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.