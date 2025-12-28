В России впервые запустили спутники по «космическому лизингу»

Космические аппараты «Зоркий-2М» оснащены мультиспектральной камерой, снимающей в четырех спектральных диапазонах с разрешением 2,75 метра на пиксель, и приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции для обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Севморпути.