В России впервые запустили спутники по «космическому лизингу»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спутники по «космическому лизингу» впервые в России запущены на космодроме «Восточный», сообщает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
«С космодрома “Восточный” в Амурской области успешно стартовала ракета “Союз-2.1б” с космическими аппаратами на борту. В их числе — спутники дистанционного зондирования Земли “Зоркий-2М”, произведенные по уникальной, первой в России сделке космического лизинга с участием ГТЛК», — говорится в сообщении.
Космические аппараты «Зоркий-2М» оснащены мультиспектральной камерой, снимающей в четырех спектральных диапазонах с разрешением 2,75 метра на пиксель, и приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции для обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Севморпути.
Уточняется, что ГТЛК профинансировала создание космических аппаратов «Зоркий», а производителем выступила российская компания ООО «Спутникс», входящая в АФК «Система».
«Договоры поставки и лизинга были заключены в ноябре-декабре 2024 года. Пилотная для отечественного рынка сделка позволит в числе прочего протестировать механизм лизинга для космических аппаратов. До ГТЛК такого не делал никто», — отметили в компании.
Там добавили, что после трех месяцев летных приемо-сдаточных испытаний на орбите космические аппараты планируется официально передать в лизинг заказчику.
ГТЛК видит большой потенциал в применении механизма лизинга для наращивания выпуска космических аппаратов, формирования отечественных спутниковых группировок и развития соответствующих сервисов и услуг.