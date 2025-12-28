Аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на снегопад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Петербургский аэропорт «Пулково» работает штатно на фоне непогоды, обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).
В Петербурге в воскресенье практически весь день идет снег.
«Аэропорт Пулково работает штатно. Погода не оказывает влияния на операционную деятельность. Обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию. Техника обеспечивает уборку взлетно-посадочной полосы и перрона», — говорится в сообщении.