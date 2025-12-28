Ричмонд
Девушка, погибшая в страшном ДТП в Кишиневе была беременной: «Три жизни, один миг, одна ошибка, за которую уже невозможно извиниться…»

В соцсетях продолжают обсуждать жуткое ДТП в Кигиневе, когда автомобиль на огромной скорости врезался в припаркованный эвакуатор.

Источник: Комсомольская правда

"Вчера вечером Кишинёв снова оказался в траурных новостях, пишет в соцсетях пользователь Leo Ogariov.

Ботаника. Ночь. Проспект, по которому каждый день едут сотни обычных людей — домой, к родным, к детям. Автомобиль на огромной скорости врезался в припаркованный эвакуатор. За рулём — 24-летний парень. До аварии он лихачил, обгонял, игнорировал правила, будто дорога — это игра, а жизнь — бесконечная попытка.

Попытка оказалась последней. Он погиб на месте. Погибла и его пассажирка — 23-летняя девушка. От удара её выбросило через лобовое стекло. Она пролетела метров 10 примерно.

Она была беременна….. Три жизни. Один миг. Одна ошибка, за которую уже невозможно извиниться. Где-то сегодня утром родители не дождались звонка. Где-то навсегда осталась нераспакованной детская одежда. Где-то не будет ни первого крика, ни первого шага, ни имени, которое так долго выбирали.

Мы слишком часто читаем такие новости и слишком быстро листаем дальше. «Опять авария». «Сам виноват». «Жаль, но что поделать». Но за каждой такой строкой — разрушенные семьи, пустые комнаты и жизнь, которая больше никогда не станет прежней.

Скорость не доказывает смелость. Нарушения не делают круче. Одна минута адреналина может стоить десятилетий жизни — своей и чужой.

Пожалуйста. Сбавляйте скорость. Пристёгивайтесь. Думайте не только о себе, но и о тех, кто рядом и тех, кто ждёт вас дома.

Пусть эта трагедия станет не просто ещё одной новостью в ленте. Пусть она станет причиной остановиться. Пока ещё не поздно".

