Девушка, погибшая в страшном ДТП в Кишиневе была беременной: «Три жизни, один миг, одна ошибка, за которую уже невозможно извиниться…»

Мы слишком часто читаем такие новости и слишком быстро листаем дальше. «Опять авария». «Сам виноват». «Жаль, но что поделать». Но за каждой такой строкой — разрушенные семьи, пустые комнаты и жизнь, которая больше никогда не станет прежней.