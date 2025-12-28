Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в 2025 году купили меньше алкоголя перед Новым годом, чем в 2024

Россияне в 2025 г купили меньше алкоголя в предновогодний период, чем в 2024 г.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне в 2025 году заметно сократили покупки алкоголя перед новогодними праздниками — сразу на 16% по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании компании «Контур. Маркет», которое есть в распоряжении РИА Новости.

«В предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16%. Судя по динамике продаж, россияне стали меньше употреблять алкоголь, но отдают предпочтение крепким напиткам», — говорится в исследовании на основе 7 миллионов чеков, выданных с ноября по 15 декабря 2025 года.

В среднем россияне в предновогодний период тратили на одну бутылку алкоголя 1015 рублей. Такая средняя цена объясняется высокой стоимостью виски — 2,4 тысячи рублей. При этом на бутылку шампанского в среднем уходило 1,3 тысячи рублей, на коньяк — 900 рублей, вино — 652 рубля, водку — 543 рубля, пиво — 342 рубля.

Как ранее выяснило агентство, россияне стабильно сокращают потребление алкогольной продукции в течение нескольких месяцев: на ноябрь оно было минимальным с 1997—1998 годов — всего 7,63 литра в год на человека. Меньше всего в стране выпивают на Северном Кавказе, при этом в Москве — 4,76 литра, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра.