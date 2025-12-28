Россияне в 2025 году купили меньше алкоголя перед Новым годом, чем в 2024

Как ранее выяснило агентство, россияне стабильно сокращают потребление алкогольной продукции в течение нескольких месяцев: на ноябрь оно было минимальным с 1997—1998 годов — всего 7,63 литра в год на человека. Меньше всего в стране выпивают на Северном Кавказе, при этом в Москве — 4,76 литра, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра.