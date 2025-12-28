Спутник «Лобачевский» успешно запустили на орбиту

Сегодня, 28 декабря, спутник «Лобачевский», созданный учеными ННГУ, отправили на орбиту в прямом эфире. Своими впечатлениями о важном событии поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Напомним, что ННГУ им. Лобачевского смог разработать спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Отмечается, что «Лобачевский» стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы.
Нижегородский спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» сегодня, 28 декабря, в 16:18. Разработка ННГУ будет использоваться для дистанционного зондирования Земли, исследования в условиях космоса мемристоров и радиосвязи по всему миру. Еще одной ключевой задачей спутника станет мониторинг состояния лесного фонда и агрокультур.
«Уверен, аппараты и спутники, которые сегодня были успешно запущены, позволят решать разнообразные научные и практические задачи. Пусть смелость мысли, благодаря которой человечеству удалось покорить космос, готовность наших профессионалов шагнуть в неизведанное и совершить невозможное и дальше помогают в реализации прорывных идей и амбициозных проектов!», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.