Спутник «Лобачевский» успешно запустили на орбиту

Нижегородский спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» сегодня, 28 декабря, в 16:18. Разработка ННГУ будет использоваться для дистанционного зондирования Земли, исследования в условиях космоса мемристоров и радиосвязи по всему миру. Еще одной ключевой задачей спутника станет мониторинг состояния лесного фонда и агрокультур.