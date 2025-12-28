Ричмонд
Следком Башкирии возбудил уголовное дело после аварии с автобусом

Сейчас причины ДТП в Салавате выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии принял решение возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее передавали в «КП-Уфа», авария произошла на Первомайской улице в Салавате, когда водитель автобуса вылетел в кювет и врезался в дерево. В салоне в тот момент находились десять человек, пострадали трое — водитель и двое пассажиров, среди которых 9-летняя девочка.

На месте все еще работают следователи, сотрудники ГАИ и экстренные службы, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

