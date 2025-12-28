Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов

Отмечается, что в числе восстановленных объектов — четыре детских сада, три школы, детская и взрослая поликлиники, онкологический центр и детское хирургическое отделение, диагностический корпус и здания вспомогательных служб центра первичной медико-санитарной помощи, реабилитационный центр для детей-инвалидов, общежитие на проспекте Ленина. Силами петербургских строителей введено восемь многоквартирных жилых домов. Петербургскими специалистами реконструирован подземный переход с 7-ю выходами, введены многопрофильный спортивный центр, здание пенсионного фонда, три отделения МФЦ, баня, кинотеатр, пожарно-спасательная часть. Также было восстановлено трамвайное движение. Большой объем выполнен по созданию общественных пространств. Благоустроено несколько парков и скверов, открыты фонтанные комплексы.