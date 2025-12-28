Минский медцентр «Альфамед» объявил о приостановлении действия его лицензии

Минский медцентр «Альфамед» объявил о временном приостановлении действии его лицензии, пишет Sputnik.by со ссылкой на сайт учреждения. Сроки этого решения, как и его причины, не указаны.
В объявлении указано, что информация о возобновлении деятельности медицинского центра появится на его сайте. В колл-центре «Альфамед» журналистам сказали, что предварительная запись пока не проводится.
Тем временем врач сказала белорусам, стоит ли перед новогодним застольем съесть сливочное масло и выпить активированный уголь.
А власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».
Еще астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей.