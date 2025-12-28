Ричмонд
Минский медцентр «Альфамед» объявил о приостановлении действия его лицензии

Медцентр «Альфамед» сообщил, что действие его лицензии приостановлено.

Источник: Комсомольская правда

Минский медцентр «Альфамед» объявил о временном приостановлении действии его лицензии, пишет Sputnik.by со ссылкой на сайт учреждения. Сроки этого решения, как и его причины, не указаны.

В объявлении указано, что информация о возобновлении деятельности медицинского центра появится на его сайте. В колл-центре «Альфамед» журналистам сказали, что предварительная запись пока не проводится.

