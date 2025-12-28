Французская актриса и певица Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

В 60-е был пик карьеры актрисы: «Знаменитые любовные истории» с Делоном и Бельмондо, «Частная жизнь» с Марчелло Мастрояни, «Отдых воина» с Робером Оссейном, «Презрение» Жан-Люка Годара. В конце 60-х она снялась в голливудских лентах. Параллельно Брижит Бардо записала несколько альбомов, в том числе, дуэтом с Сержем Гейнсбуром. В голосе ее была та же сексуальность, что и во внешности и пластике. Кстати, знаменитую композицию «Je t’aime… moi non plus» Гейнсбур изначально записал именно с Бардо, с которой у него был краткосрочный роман. Но она уговорила его не публиковать запись, чтобы не вызвать приступ ревности о тогдашнего мужа Гюнтера Сакса. Годом позже Гейнсбур выпустил песню в дуэте с Джейн Биркин.