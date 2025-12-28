Спешка недопустима. ГАИ Минска напомнила о правилах поведения на дороге в непогоду

Спешка за рулем, особенно при неблагоприятных погодных условиях, недопустима. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается. Инспекторы ГАИ продолжают мониторинг ситуации на дорогах. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.