Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спешка недопустима. ГАИ Минска напомнила о правилах поведения на дороге в непогоду

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях снегопада ухудшается управляемость автомобилем и увеличивается опасность заносов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В связи с ухудшением погодных условий столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными и острожными при управлении автомобилем. Важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, учитывать интенсивность транспортного потока и состояние проезжей части.

Спешка за рулем, особенно при неблагоприятных погодных условиях, недопустима. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается. Инспекторы ГАИ продолжают мониторинг ситуации на дорогах. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.