Кочанова сказала, что стало больше обращений белорусов из-за разводов и манипуляций детьми

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала в эфире телеканала СТВ, что стало больше обращений белорусов из-за разводов и манипуляциях детьми.
По словам спикера верхней палаты белорусского парламента, немало тех обращений граждан, которые затрагивают и ее лично.
«Меня очень волнует как женщину, как мать, то, что стали поступать достаточно в большом количестве обращения, которые касаются семейных отношений. Когда люди принимают решение развестись, и начинается манипуляция детьми, — сказала Кочанова. — Нельзя на этом спекулировать, потому что ломается психика ребенка, это очень тяжело».
Кроме того, она добавила, что за 11 месяцев 2025-го в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений, а еще сенаторы провели 696 приемов по личным вопросам и более 300 прямых телефонных линий.
«Для определенного региона или области характерны те или иные обращения. В общем сегменте обращений все равно каждый раз мы понимаем, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают приоритетный удельный вес», — добавила Наталья Кочанова.
Тем временем власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».
Еще астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей.