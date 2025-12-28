Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова сказала, что стало больше обращений белорусов из-за разводов и манипуляций детьми

Кочанова сказала, что стало больше обращений из-за разводов и манипуляций детьми.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала в эфире телеканала СТВ, что стало больше обращений белорусов из-за разводов и манипуляциях детьми.

По словам спикера верхней палаты белорусского парламента, немало тех обращений граждан, которые затрагивают и ее лично.

«Меня очень волнует как женщину, как мать, то, что стали поступать достаточно в большом количестве обращения, которые касаются семейных отношений. Когда люди принимают решение развестись, и начинается манипуляция детьми, — сказала Кочанова. — Нельзя на этом спекулировать, потому что ломается психика ребенка, это очень тяжело».

Кроме того, она добавила, что за 11 месяцев 2025-го в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений, а еще сенаторы провели 696 приемов по личным вопросам и более 300 прямых телефонных линий.

«Для определенного региона или области характерны те или иные обращения. В общем сегменте обращений все равно каждый раз мы понимаем, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают приоритетный удельный вес», — добавила Наталья Кочанова.

Тем временем власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.

Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».

Еще астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей.