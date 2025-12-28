Школа, где строят мир. История из Витебска, где дети учатся не только по учебникам

Изучают историю своей страны, облагораживают воинские захоронения, помогают людям — все это и многое другое во время учебного года и даже каникул делают учащиеся средней школы № 28 Витебска. Их еще называют миротворцами, ведь в 2019 году учебное заведение получило статус «Школа мира». Более подробно о том, как детям не только дают новые знания и умения, но и прививают общечеловеческие ценности, корреспонденту БЕЛТА рассказали директор и учителя.
Проект «Сеть школ мира Республики Беларусь» реализуется в Беларуси около 10 лет. Его организатором выступает ОО «Белорусский фонд мира» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
«24 октября 2019 года средняя школа № 28 стала первой Школой мира в областном центре. И мы этим гордимся. Наши ребята постоянно ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями, оказывают необходимую помощь ветеранам войны и труда, несут Вахту Памяти у вечного огня Мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Также участвуют в рождественских благотворительных концертах в интернате для престарелых и инвалидов, детском доме областного центра, благотворительных акциях “Поможем четвероногому другу”, организовывают флешмобы и многое другое», — рассказала учитель белорусского языка и литературы, куратор Школы миры Елена Артюхова.
Десятиклассник Сергей Кузьменов в рядах миротворцев состоит с пятого класса. «Всегда хотел помогать людям. С ребятами приходим на выручку ко всем, кто к нам обращается. Также особый интерес у нас вызывает история нашей страны. Я постоянно черпаю новые знания из разных источников, в том числе из литературных произведений. В них переданы эмоции, которые испытывали люди в те трудные далекие времена», — рассказал юноша.
О героическом прошлом земляков молодому поколению напоминает мурал на фасаде здания школы в честь Героя Советского Союза, руководителя подпольной комсомольско-молодежной организации «Юные мстители» Ефросиньи Савельевны Зеньковой. С 2022 года учреждение образование с гордостью носит ее имя.
Также юные миротворцы принимают активное участие в работе военно-исторического музея «Блокадный Ленинград», который создан в школе. «6 мая 2017 года по инициативе блокадников Витебска и их родственников была открыта первая экспозиция. 22 января этого года нашему музею был официально присвоен статус военно-исторического музея “Блокадный Ленинград”, аналогов которому в учреждениях образования нашей страны на тот момент не было», — рассказала учитель белорусского языка и литературы, руководитель музея Татьяна Леоненкова.
Она добавила, что в основе экспозиции — оригиналы и копии документов, фотографии, письма, награды, вырезки из газет и журналов, а также автобиографии с воспоминаниями людей, пережившие те страшные времена. «Среди экспонатов — Псалтырь, вывезенный в 1942 году из блокадного города по Дороге жизни. Его передали нам родственники нашей землячки Елены Тимофеевны Рыжковой, которая вместе со своей семьей волею судеб оказалась в осажденном Ленинграде. Еще один экспонат — блокадная алюминиевая ложка, полученная от родственников Семена Григорьевича Меерсона, находившегося в Ленинграде во время осады. Он был музыкантом в оркестре Дмитрия Шостаковича. Учащиеся школы постоянно занимаются поисковой работой, сбором новых материалов. Недавно ребята вместе с педагогами связались с родственниками жительницы города на Неве Валентины Петровой, пережившей блокаду, а также с дочерью ленинградца Петра Новикова, проживающей в Витебске. На данный момент фонды музея насчитывают более 270 экспонатов», — сообщила Татьяна Леоненкова.
Экскурсоводами в музее являются учащиеся школы. «Весной этого года наша ученица Ксения Олихвер представила свою творческую работу на четвертом городском конкурсе “Я с вами сердцем говорю”, посвященном дню рождения блокадной поэтессы Ольги Берггольц, в Санкт-Петербурге и стала победителем. Кстати, мы сотрудничаем с учреждениями образования северной столицы России, особенно тесно — со средней школой № 340, где работает музей блокады имени Ольги Берггольц», — пояснила Татьяна Леоненкова.
Совсем недавно средняя школа № 28 Витебска отпраздновала 60-летие. Как отметила ее директор Татьяна Карнакова, здесь свой трудовой путь прошло немало талантливых педагогов, некоторые трудятся более 30 лет. Они создают и сохраняют мир школы, в котором было, есть и будет место общечеловеческим ценностям — мир, добро, честь, труд. Учреждение образования гордится и своими выпускниками. Среди них — первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Перцов, профессор, пластический хирург, доктор медицинских наук Владимир Косинец, генеральный директор ОАО «Витебские ковры» Артем Лоханкин, директор Белорусского театра «Лялька» Александр Григорьев и др.
Елена АНИСЬКОВИЧ,
фото СШ № 28 Витебска и из архива БЕЛТА,
БЕЛТА. -0-