Школа, где строят мир. История из Витебска, где дети учатся не только по учебникам

Она добавила, что в основе экспозиции — оригиналы и копии документов, фотографии, письма, награды, вырезки из газет и журналов, а также автобиографии с воспоминаниями людей, пережившие те страшные времена. «Среди экспонатов — Псалтырь, вывезенный в 1942 году из блокадного города по Дороге жизни. Его передали нам родственники нашей землячки Елены Тимофеевны Рыжковой, которая вместе со своей семьей волею судеб оказалась в осажденном Ленинграде. Еще один экспонат — блокадная алюминиевая ложка, полученная от родственников Семена Григорьевича Меерсона, находившегося в Ленинграде во время осады. Он был музыкантом в оркестре Дмитрия Шостаковича. Учащиеся школы постоянно занимаются поисковой работой, сбором новых материалов. Недавно ребята вместе с педагогами связались с родственниками жительницы города на Неве Валентины Петровой, пережившей блокаду, а также с дочерью ленинградца Петра Новикова, проживающей в Витебске. На данный момент фонды музея насчитывают более 270 экспонатов», — сообщила Татьяна Леоненкова.