Психиатр Саката: нейросетевые чат-боты могут усугублять бредовые состояния

По словам психиатра Калифорнийского университета Кита Сакаты, технология сама по себе не вызывает заболевание, она может стать опасным «соучастником», укрепляя бредовые идеи пользователей. Чат-боты, стремясь соглашаться с пользователем и предоставлять информацию, могут усиливать навязчивые мысли и способствовать обострению психотических состояний у людей с уже имеющимися расстройствами.